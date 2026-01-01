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Фарго
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Основные места съемок сериала Фарго
Стратмор, Альберта, Канада
Хай-Ривер, Альберта, Канада
Где снимали известные сцены
сезоны 1–3
Калгари, Альберта, Канада
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Кофейня Лу
6805 Огден-роуд SE, Калгари, Альберта, Канада
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Штаб-квартира ФБР в Фарго.
Публичная библиотека Калгари, Альберта, Канада
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Отдел полиции Бемиджи
1011 Centre Ave NE, Калгари, Альберта, Канада
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центр города Бемиджи
Инглвуд, Калгари, Альберта, Канада
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Общественная библиотека Эден-Вэлли и отдел полиции Эден-Вэлли
6-я улица, дом 319, Бейсикер, Альберта, Канада
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Страховая компания Bo Munk
1335, 9-я авеню SE, Калгари, Альберта, Канада
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Долина Эдема
Бейсекер, Альберта, Канада
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Рынок Red Owl, магазин Horn & Gill (товары для активного отдыха); Долина Эдена
ул. 6-я, 232, Бейсикер, Альберта, Канада
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АЗС UFA в Долине Эдема
7-я улица, д. 504, Бейсикер, Альберта, Канада
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Похоронный дом «Долина Эдема»
Северная дорога, 194, Бейсекер, Альберта, Канада
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Страховая компания «Нюгаард»
10-я авеню ЮВ, д. 1130, Калгари, Альберта, Канада
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Похоронный дом Смутни — 4-й сезон
1900 Вест-Лант-авеню, Чикаго, Иллинойс, США
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Студия
Cinespace Chicago Film Studios, Чикаго, штат Иллинойс, США
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Даты съемок сериала Фарго
17 октября 2022 - 10 апреля 2023
«Новогодние каникулы отменяются?»: Минтруда наконец-то утвердил график праздничных выходных на 2027 год
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