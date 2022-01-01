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Киноафиша Сериалы Декстер Актеры и роли

Актеры сериала «Декстер»

Актеры сериала «Декстер» Вся информация о сериале
Джон Литгоу
Джон Литгоу John Lithgow
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл Michael C. Hall
Dexter Morgan Колин Хэнкс
Колин Хэнкс Colin Hanks
Джеймс Римар
Джеймс Римар James Remar
Harry Morgan Дженнифер Карпентер
Дженнифер Карпентер Jennifer Carpenter
Debra Morgan
Джеффри Пирсон Geoffrey Pearson
Thomas Matthews
Джули Бенц
Джули Бенц Julie Benz
Rita Bennett Десмонд Хэррингтон
Десмонд Хэррингтон Desmond Harrington
Joey Quinn
Кристиан Камарго Christian Camargo
Айми Гарсиа Aimee Garcia
Jamie Batista
Дэвид Рэмси
Дэвид Рэмси David Ramsey
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски Yvonne Strahovski
Дэвид Зайас
Дэвид Зайас David Zayas
Angel Batista Лорен Луна Велес
Лорен Луна Велес Luna Lauren Velez
C.S. Lee
Vince Masuka
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