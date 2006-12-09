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Киноафиша Сериалы Декстер Сезоны
Декстер (2006 - 2013), список сезонов Dexter 18+
Год выпуска 2006
Страна США
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Showtime
Список сезонов сериала «Декстер»
Декстер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2009, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2010, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2011, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2012, 12 эпизодов
 
Декстер - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2013, 12 эпизодов
 
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