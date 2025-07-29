Меню
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы
Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы Дважды в одну реку войти можно, если проявить достаточно находчивости.
29 июля 2025 10:35
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Психопат с кодексом чести под подушкой.
13 июля 2025 10:54
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю
«Джокер 2», байопик о Бобе Дилане, новые «Кольца власти» и другое: главные трейлеры за прошлую неделю Минувшая неделя оказалась богата на громкие анонсы и проморолики, чему во многом поспособствовал крупнейший фестиваль Comiс-Con в Сан-Диего. Собрали в одном материале наиболее примечательные трейлеры зарубежных фильмов и сериалов.
30 июля 2024 19:03
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
17 апреля 2023 12:00
Тест: кто ты из сериала «Ты»?
Тест: кто ты из сериала «Ты»? Сталкер Джо, психопатка Лав или верная своим принципам Мэриенн?    
12 февраля 2023 16:00
Сериалы «Декстер» и «Миллиарды» получат спин-оффы
Сериалы «Декстер» и «Миллиарды» получат спин-оффы Популярное шоу о серийном убийце получит два побочных проекта, а драма об амбициозном олигархе — четыре.
7 февраля 2023 11:56
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков К самому началу зимы российские шоураннеры подготовили леденящую историю про самого необычного серийного убийцу, аналогов которого еще не было как в реальном, так и в художественном мире — 1 декабря состоится премьера сериала «Замерзшие».    Произведения про маньяков — и книжные, и экранные — притягивают по многим причинам, но история «Замерзших» будоражит еще и тем, что сеттингом для убийств стал город с населением чуть больше 30 тысяч человек. Осознание того, что убийца где-то максимально близко к обычным людям, повышает уровень волнения. Предлагаем вместе с «Замершими» посмотреть еще ряд сериалов, после которых вы будете сомневаться в каждом своем знакомом.
30 ноября 2022 15:56
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
1 октября 2022 17:00
«Декстер: Новая кровь» стал самым просматриваемым сериалом в истории Showtime
«Декстер: Новая кровь» стал самым просматриваемым сериалом в истории Showtime Морган Декстер не зря объявился спустя десять лет после инсценировки своей смерти.
12 января 2022 12:33
Конец истории: состоялась премьера финальной серии «Декстера: Новая кровь»
Конец истории: состоялась премьера финальной серии «Декстера: Новая кровь» Судьба титульного героя решена, но создатели сериала считают возможным спин-офф популярного шоу.
10 января 2022 13:30
Showtime представил два новых постера «Декстера: Свежая кровь»
Showtime представил два новых постера «Декстера: Свежая кровь» Персонаж Майкла С. Холла давно не «веселился».
4 октября 2021 12:34
Майкл С Холл назвал четыре эпизода «Декстера», которые стоит посмотреть перед «Свежей кровью»
Майкл С Холл назвал четыре эпизода «Декстера», которые стоит посмотреть перед «Свежей кровью» Каждый из них запомнился актеру по-своему.
22 сентября 2021 15:03
«Эволюционирующий монстр» Майкл С Холл точит свой тесак в новом трейлере «Декстера: Свежая кровь»
«Эволюционирующий монстр» Майкл С Холл точит свой тесак в новом трейлере «Декстера: Свежая кровь» В свежем ролике углубляются в сюжет и показывают главного злодея. 
10 сентября 2021 12:11
5 самых необычных полицейских в кино, которые ломают стереотипы
5 самых необычных полицейских в кино, которые ломают стереотипы Зачастую правоохранители в фильмах и сериалах предстают совсем не такими, как в действительности. Плюс ко всему многие образы на экране ломают эти самые представления, подчеркивая новый ракурс героев. Собрали 5 необычных полицейских, не вписывающихся в привычные концепции.
23 июля 2021 17:46
Джон Литгоу объяснил, в каком качестве вернется в продолжении «Декстера»
Джон Литгоу объяснил, в каком качестве вернется в продолжении «Декстера» Актер появится в сцене с Дженнифер Карпентер. 
14 июля 2021 19:53
Дженнифер Карпентер вернется в продолжении «Декстера» – несмотря на смерть своей героини
Дженнифер Карпентер вернется в продолжении «Декстера» – несмотря на смерть своей героини Вместе с ней в возрождении появится Джон Литгоу. 
14 июля 2021 13:49
