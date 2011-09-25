В 8 сезоне 14 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» близнецы возвращаются жить к Линетт, а Сьюзан узнает, что один из них отец ребенка Джули. Габи позволяет Рою пожить у нее, чтобы он помог ей с девочками. А Орсон плотно окутывает Бри своей опекой.