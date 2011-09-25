В 8 сезоне 13 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Сьюзан узнает, что Джули не только скрывала от нее свою беременность, но и планирует отдать ребенка на усыновление. А отношения Линетт и Фрэнка переходят на новый уровень.