В 8 сезоне 16 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Карлос осознает, что хочет бросить свою работу и заняться чем-то более полезным. А Карен просит Бри помочь ей убить себя, но в этот день суждено уметь другому жителю Вистерия Лейн.