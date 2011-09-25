В 8 сезоне 16 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Карлос осознает, что хочет бросить свою работу и заняться чем-то более полезным. А Карен просит Бри помочь ей убить себя, но в этот день суждено уметь другому жителю Вистерия Лейн.
Related video
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Авторизация по e-mail