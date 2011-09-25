В 8 сезоне 15 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Габриэль узнает причину, по которой Карен выгнала Роя. Сьюзан всячески поддерживает Портера, чего он не может дождаться от своей матери. Тем временем план Орсона лишь кажется безупречным.