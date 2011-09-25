В 8 сезоне 19 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» во время девичника Бри забирают в полицейский участок. Пока Бри пытается заполучить лучшего адвоката, Линетт строит планы по возвращению Тома, а Сьюзан узнает большую тайну Майка.
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