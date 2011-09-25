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Киноафиша Сериалы Отчаянные домохозяйки Сезоны Сезон 8 Серия 4

Отчаянные домохозяйки 8 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Все серии 8 сезона «Отчаянные домохозяйки»
Эпизод 1
Сезон 8 / Серия 1 25 сентября 2011
Эпизод 2
Сезон 8 / Серия 2 2 октября 2011
Эпизод 3
Сезон 8 / Серия 3 9 октября 2011
Эпизод 4
Сезон 8 / Серия 4 16 октября 2011
Эпизод 5
Сезон 8 / Серия 5 23 октября 2011
Эпизод 6
Сезон 8 / Серия 6 30 октября 2011
Эпизод 7
Сезон 8 / Серия 7 6 ноября 2011
Эпизод 8
Сезон 8 / Серия 8 13 ноября 2011
Эпизод 9
Сезон 8 / Серия 9 4 декабря 2011
Эпизод 10
Сезон 8 / Серия 10 8 января 2012
Эпизод 11
Сезон 8 / Серия 11 15 января 2012
Эпизод 12
Сезон 8 / Серия 12 22 января 2012
Эпизод 13
Сезон 8 / Серия 13 12 февраля 2012
Эпизод 14
Сезон 8 / Серия 14 19 февраля 2012
Эпизод 15
Сезон 8 / Серия 15 4 марта 2012
Эпизод 16
Сезон 8 / Серия 16 11 марта 2012
Эпизод 17
Сезон 8 / Серия 17 18 марта 2012
Эпизод 18
Сезон 8 / Серия 18 25 марта 2012
Эпизод 19
Сезон 8 / Серия 19 1 апреля 2012
Эпизод 20
Сезон 8 / Серия 20 29 апреля 2012
Эпизод 21
Сезон 8 / Серия 21 6 мая 2012
Эпизод 22
Сезон 8 / Серия 22 13 мая 2012
Эпизод 23
Сезон 8 / Серия 23 13 мая 2012
О чем cерия

В 8 сезоне 4 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» у Габриэль начинается война с председателем родительского комитета. К Бри приезжает дочь, переживающая развод, а Сьюзан пытается получить место на курсах живописи у гениального художника.

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