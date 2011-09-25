В 8 сезоне 4 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» у Габриэль начинается война с председателем родительского комитета. К Бри приезжает дочь, переживающая развод, а Сьюзан пытается получить место на курсах живописи у гениального художника.
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