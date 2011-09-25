В 8 сезоне 5 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» отношения Линетт и Тома становятся все хуже, несмотря на походы к семейному психологу. Родительский совет начинает портит Габи жизнь, а Карлос тем временем продолжает напиваться среди бела дня.
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