В 8 сезоне 7 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Рене подбивает Линетт начать грязную борьбу за Тома. Сьюзан старается впечатлить своего учителя, а Бри узнает, что Бен нашел спрятанный ими труп. Но согласится ли он утаить сей факт?
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