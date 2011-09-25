В 8 сезоне 18 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Сьюзан позволяет Эм Джею делать все, что он хочет, а Бри узнает, что у Эндрю есть невеста. Рене получает долгожданное предложение от Бена, а Пенни помогает Линетт бороться за Тома.
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