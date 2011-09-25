В 8 сезоне 9 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» оставшись в полном одиночестве, Бри вновь обращается за помощью к алкоголю. Тем временем Чак вызывает Сьюзан, Линетт и Габриэль на неофициальный допрос, а Карлос ложится в клинику.
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