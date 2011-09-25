В 8 сезоне 1 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри приходится взять дело в свои руки и заставить всех молчать о том, что произошло с отчимом Габи. Сьюзан начинает мучить чувство вины, а Линетт с Томом пытаются скрыть от детей свое расставание.
Related video
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«Омолодилась до неузнаваемости»: 57-летнюю Апину подняли на смех
По стопам Бузовой: Самбурская пошла вразнос у всех на глазах
Серьезнее, чем казалось: вскрылась правда о состоянии Инны Чуриковой
«Просто повезло»: Загитова жестко высказалась о дальнейшей карьере
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
«Попрощался с жизнью»: Сергей Зверев разоткровенничался о «синдроме Пугачевой»
Без женщины не обошлось: разводу Лепса нашлось объяснение
Принцу пришлось вмешаться: правда о конфликте Меган Маркл и Виктории Бекхэм вышла наружу
Такого не ожидал никто: засветившийся на сцене Киркоров вызвал оторопь
Авторизация по e-mail