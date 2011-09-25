В 8 сезоне 1 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри приходится взять дело в свои руки и заставить всех молчать о том, что произошло с отчимом Габи. Сьюзан начинает мучить чувство вины, а Линетт с Томом пытаются скрыть от детей свое расставание.