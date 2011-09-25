В 8 сезоне 12 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри находит утешение в море алкоголя и случайных мужчинах. Жена Алехандро приезжает в Вистерию Лейн, считая, что ее муж изменяет ей со Сьюзан. А Линетт знакомится с симпатичным мужчиной.
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