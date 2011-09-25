В 8 сезоне 3 серии сериала «Отчаянные домохозяйки» Карлос и Сьюзан проводят все больше времени вместе, разделяя душевные муки. Бри боится расстаться с Чаком, думая, что записка была делом его рук. Ли вынужден просить помощи с дочерью у Рене.
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