В 1 сезоне 36 серии сериала «Чтец» психотерапевт берется расследовать убийство модели, которая недавно подписала выгодный контракт на рекламу элитного мехового бутика. Коллеги на себе познают жестокую конкуренцию мира высокой моды.
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