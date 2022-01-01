В 1 сезоне 1 серии сериала «Чтец» владелец агентства недвижимости нанимает Александра, чтобы защитить своих сотрудников. Несколько дней назад была жестоко убита одна из его коллег, Вероника, и теперь преступник начинает угрожать еще одному риэлтору.
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