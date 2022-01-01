В 1 сезоне 35 серии сериала «Чтец» психотерапевт с коллегами пытается выйти на след преступника по кличке Джокер, который угрожает убить главного свидетеля по своему делу. Несколько лет назад жертвами наемника также стали родители хакера Яны.
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