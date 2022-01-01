В 1 сезоне 29 серии сериала «Чтец» психотерапевт с коллегами берется расследовать убийство необычного знахаря Алекса. На месте преступления была замечена клиентка погибшего, однако девушка отрицает причастность к произошедшей трагедии.
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