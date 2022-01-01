В 1 сезоне 23 серии сериала «Чтец» таинственным образом бесследно пропадает молодая девушка Полина. Близкие Гончаровой рассказывают проницательному психотерапевту, что женщины их проклятого рода всегда погибали или исчезали без вести.
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