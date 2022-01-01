В 1 сезоне 38 серии сериала «Чтец» Инга совершает побег из психиатрической больницы. Через некоторое время женщину обнаруживают мертвой в собственной квартире. Берестов не верит в суицид супруги и обращается к Раппопорту, чтобы отыскать убийцу.
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