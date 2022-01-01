В 1 сезоне 17 серии сериала «Чтец» уважаемый генерал Иксанов случайно обнаруживает на своей даче труп молодой женщины. Валерий обращается за помощью к психотерапевту, чтобы выяснить личность погибшей и кому понадобилось ее убивать.
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