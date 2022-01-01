В 1 сезоне 12 серии сериала «Чтец» в студии звукозаписи была отравлена молодая девушка, которая совсем недавно начала певческую карьеру. Ее продюсер уверен, что причиной убийства послужил большой потенциал и удивительный голос Саланги.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail