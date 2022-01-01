В 1 сезоне 28 серии сериала «Чтец» популярный ведущий умирает в своей машине из-за колотой раны. Полицейские начинают подозревать водителя Алексея, но супруга Федора намерена доказать невиновность мужчины при помощи психотерапевта.
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