В 1 сезоне 4 серии сериала «Чтец» происходит таинственное исчезновение талантливого химика. Родная сестра девушки полагает, что Аня погибла в собственной комнате в результате самовозгорания. Однако у Александра своя гипотеза несчастного случая...
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