В 1 сезоне 19 серии сериала «Чтец» в агентство психотерапевта обращается Карина, муж которой таинственно исчез. Воробьев оставил супруге последнее сообщение с прощанием, однако женщина не верит, что примерный семьянин мог так с ней поступить.
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