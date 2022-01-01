В 1 сезоне 13 серии сериала «Чтец» в переулке найдена убитой молодая девушка, которая выросла в детском доме. Полицейские предполагают, что погибшая была проституткой. Однако проницательный психотерапевт подозревает в преступлении сестру жертвы.
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