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Киноафиша Сериалы Чтец Сезоны Сезон 1 Серия 13

Чтец 2015 13 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20
Эпизод 21
Сезон 1 / Серия 21
Эпизод 22
Сезон 1 / Серия 22
Эпизод 23
Сезон 1 / Серия 23
Эпизод 24
Сезон 1 / Серия 24
Эпизод 25
Сезон 1 / Серия 25
Эпизод 26
Сезон 1 / Серия 26
Эпизод 27
Сезон 1 / Серия 27
Эпизод 28
Сезон 1 / Серия 28
Эпизод 29
Сезон 1 / Серия 29
Эпизод 30
Сезон 1 / Серия 30
Эпизод 31
Сезон 1 / Серия 31
Эпизод 32
Сезон 1 / Серия 32
Эпизод 33
Сезон 1 / Серия 33
Эпизод 34
Сезон 1 / Серия 34
Эпизод 35
Сезон 1 / Серия 35
Эпизод 36
Сезон 1 / Серия 36
Эпизод 37
Сезон 1 / Серия 37
Эпизод 38
Сезон 1 / Серия 38
Эпизод 39
Сезон 1 / Серия 39
Эпизод 40
Сезон 1 / Серия 40
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Чтец» в переулке найдена убитой молодая девушка, которая выросла в детском доме. Полицейские предполагают, что погибшая была проституткой. Однако проницательный психотерапевт подозревает в преступлении сестру жертвы.

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