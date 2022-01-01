В 1 сезоне 6 серии сериала «Чтец» в офисе рекламной фирмы происходит жестокое убийство сотрудницы. К Александру за помощью обращается владелец компании, и коллеги начинают полагать, что Людмила погибла из-за жесткой конкуренции среди продажников.
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