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Моё прекрасное несчастье Моё прекрасное несчастье
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Beautiful Disaster Моё прекрасное несчастье 2023 / США
7.9 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Моё прекрасное несчастье»

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Likli Lipli 6 апреля 2023, 20:19
Оценка
многа кринжа
6 апреля 2023, 20:19 Ответить
yeliseyeva3748 9 апреля 2023, 12:41
Оценка
Читайте лучше книгу.
9 апреля 2023, 12:41 Ответить
Екатерина Литвякова 9 апреля 2023, 21:13
Оценка
Очень понравился, всем советую сходить. Фильм больше молодежный конечно))
9 апреля 2023, 21:13 Ответить
Наталья Демихова 10 апреля 2023, 11:53
Оценка
Мне очень понравился!
10 апреля 2023, 11:53 Ответить
Каролина Укушкина 12 апреля 2023, 19:00
Оценка
чудесный!!!рекомендую
12 апреля 2023, 19:00 Ответить
Киноафиша.инфо 12 апреля 2023, 19:17
в ответ на сообщение Каролина Укушкина от 12 апреля 2023, 19:00
Добрый день! Очень рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв.
12 апреля 2023, 19:17 Ответить
metelkina-1979 14 апреля 2023, 14:44
Оценка
Мы с супругом ходили на премьеру
Фильм не вот прямо ВАУ!!!!.... но ушли домой с хорошим настроением)))
Фильм в целом не плохой, рекомендуем. 😘
14 апреля 2023, 14:44 Ответить
Киноафиша.инфо 14 апреля 2023, 16:13
в ответ на сообщение Екатерина Литвякова от 9 апреля 2023, 21:13
Здравствуйте! Рады, что фильм оставит у вас положительные эмоции 😊 Спасибо, что поделились мнением.
14 апреля 2023, 16:13 Ответить
elomicha6 18 апреля 2023, 20:43
Оценка
Как комедия норм, а как фильм нет, просто трэш и банальщина, 3.14здец много кринжа
18 апреля 2023, 20:43 Ответить
Артем Овчинников 19 апреля 2023, 17:11
есть с субитрами?
19 апреля 2023, 17:11 Ответить
bezhenarana24 21 апреля 2023, 16:16
Оценка
Очень нелепый сыенарий
21 апреля 2023, 16:16 Ответить
Киноафиша.инфо 21 апреля 2023, 16:17
в ответ на сообщение bezhenarana24 от 21 апреля 2023, 16:16
Добрый день! Спасибо за отзыв!
21 апреля 2023, 16:17 Ответить
Михаил Шубин 28 апреля 2023, 12:37
Прям так плохо?
28 апреля 2023, 12:37 Ответить
Наталья Митюшина 30 апреля 2023, 07:23
Оценка
Добрый день! Знаю о достаточно,не однозначных мнений о фильме.Но... у нас в стране так мало комедий,которые можно посмотреть.В фильме есть очень интересная,на мой взгляд мысль о том как что- то щелкает во Вселенной двух людей абсолютно разных и они становятся целым!Дилан, который играет " Тревиса," какой- то парень нашего двора! Красивый голос мужской- дубляжа!Вирджиния - это идеал американской публики( блондинки). Все очень динамично,ярко! Конечно,надо учитывать свободу и открытость американского общества.Скажем мы не так активно можем обсуждать отдельные вопросы.Но так хочется весны,счастья.Его так не хватает сейчас! И фильм с этим на мой взгляд справляется! Понятно,что книга и фильм - это разные вещи! Но молодой задор впечатляет! Фильм понравился! За исключением сцены с рвотой! И отдельное прости американскому управлению отелей.Что ж у Вас все так ломается,начиная от раковин и кончая душем! Прямо не отель,а сборище проблем!😂
30 апреля 2023, 07:23 Ответить
krrrs008 1 мая 2023, 21:16
Оценка
БОЖЕ!!!!!! Я ХОЧУ ТАКОГО ПАРНЯ!!!!!!! Я ЕГО ХОЧУ! КАКОЙ БЛИН ОН КЛАССНЫЙ! Девочки не ходите с парнями, слюни будет не остановить!!!!! КРАШ
1 мая 2023, 21:16 Ответить
Ирина Баталова 17 июня 2023, 09:22
Оценка
этот фильм настолько плохой, что даже хороший 😂😂😂 в целом, сюжет - просто ужас и кошмар. Тупо, драма ради драмы, обоснуй действий главной героини отсутствует напрочь. НО! 1. есть по-настоящему классные шутки (их немного) 2. Дилан Спроус в главной мужской роли, обожаю его еще со времен "все тип-топ или жизнь Зака и Коди". Дилан - талантливый актер, однажды этап подростковых ромкомов в его карьере закончится и будет мне счастье 😂 3. есть настолько КРИНЖОВЫЕ моменты (и их-то как раз очень много), что просто в истерике от смеха бьешься. Короче, смотреть этот фильм тяжело (если вы не подросток), но в итоге скатываешься в такую веселую истерику, что послевкусие у фильма довольное приятное. Повторять этот опыт я, конечно, не буду, и рекомендовать к просмотру тоже. Но вроде и жалеть о потраченном времени не тянет.
17 июня 2023, 09:22 Ответить
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