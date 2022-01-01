В 1 сезоне 25 серии сериала «Чтец» мертвой найдена мать знаменитой профессиональной спортсменки. Полицейские начинают подозревать в убийстве дочь погибшей, и Калачева обращается к психотерапевту, чтобы доказать свою невиновность.
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