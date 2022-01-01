В 1 сезоне 22 серии сериала «Чтец» в очередной экспедиции археолог Губанов обнаруживает древнюю реликвию, каменное украшение принцессы. Николай радуется редкой находке, однако согласно легенде предков необычное ожерелье было когда-то проклято.
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