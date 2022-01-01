В 1 сезоне 27 серии сериала «Чтец» мертвым обнаружен директор крупной фармацевтической фирмы, который изобрел омолаживающее лекарство. Окружающие полагают, что убийцей вдовца Ивана является его воскресшая из потустороннего мира супруга.
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