В 1 сезоне 18 серии сериала «Чтец» мертвым возле галереи найден талантливый художник Петрусов. Его возлюбленная подозревает в убийстве бывшую супругу Николая и обращается к проницательному психотерапевту, чтобы доказать вину Анны.
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