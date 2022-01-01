В 1 сезоне 26 серии сериала «Чтец» во время театральной постановки актриса в роли Джульетты выпивает действительно отравленный напиток. Супруг погибшей подозревает каждого из коллег Юлии и нанимает психотерапевта, чтобы вычислить преступника.
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