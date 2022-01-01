Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Чтец
Сезоны
Чтец (2015 - ), список сезонов
Чтец
12+
Год выпуска
2015
Страна
Россия
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
ТВ-3
Список сезонов сериала «Чтец»
Сезон 1
TBA,
40 эпизодов
Related video
Тутберидзе молчать не стала: назван главный признак лени фигуристок
«От Цискаридзе не зависит»: провалу «Сегодня вечером» нашлось объяснение
«Омолодилась вслед за мужем»: 33-летнюю жену Диброва подняли на смех
Оскорбления без ответа не остались: директор Бузовой выступил с заявлением
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет
Примирение с Меган Маркл не за горами: Елизавета II сделала первый шаг
Отказать не смогла: оскандалившаяся Бритни Спирс готовится к возвращению на сцену
Без поддержки не обошлось: правда об успехе Гагариной раскрыта
Свадьба звезд в прямом эфире: вот что ждет россиян этим летом
Без фотошопа и фильтров: 39-летнего Лазарева едва узнали
«Сор из избы»: вот чем могла закончиться «Фабрика звезд» из-за романа Шульгина
Без помощи обошлись: правда о тратах семьи Ефремова вышла наружу