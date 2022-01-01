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Киноафиша Сериалы Чтец Сезоны
Чтец (2015 - ), список сезонов Чтец 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТВ-3
Список сезонов сериала «Чтец»
Чтец - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 40 эпизодов
 
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