Гус Фринг vs Рамси Болтон: в Сети разгорелась война из-за злодеев «Во все тяжкие» и «Игры престолов – угадаете победителя?

1 марта 2026 19:01
Мы своего фаворита выбрали очень давно.

Война этих двух фандомов будет бесконечной. Все началось с того, что 5 серия «Рыцаря Семи Королевств» внезапно догнала по рейтингу на IMDb легендарную «Озимандию» из «Во все тяжкие». И понеслось.

Фанаты «Тяжких» устроили ревью-бомбинг конкурента, закидав его единицами. Фанаты «Престолов» ответили симметрично, накидав «Озимандии» низких оценок. Интернет заполыхал, и в эпицентре оказались двое – Гус Фринг и Рамси Болтон.

Кто из них страшнее, хитрее и вообще главный злодей телеэкранов?

На первый взгляд, их вообще нельзя ставить рядом. Чистый, педантичный бизнесмен в очочках, который носит галстук бабочкой и готовит «запрещенку» под прикрытием сети ресторанов быстрого питания.

И садист-бастард из Вестероса, для которого содрать с человека кожу – примерно, как почистить утром зубы. Но споры в Сети касаются не количества трупов, а философии зла.

Рамси Болтон – это чистый хаос. Он непредсказуем, он получает удовольствие от процесса, а не от результата. Его злодейство иррационально, и именно это пугает: никогда не знаешь, когда этот псих с улыбкой начнет травить тебя собаками.

Гус Фринг – полная противоположность. Он – порядок, возведенный в абсолют. Никаких эмоций, никаких спонтанных решений. Только холодный расчет, терпение и умение ждать годами, чтобы однажды уничтожить врага так, что никто даже не поймет, что случилось.

В соцсетях разгорелся пожар, пишет FandomWire. Одни кричат, что Рамси мерзок настолько, что его сравнивать нельзя – он просто за гранью. Другие парируют: Гус страшнее, ведь не кажется монстром, а может сидеть с тобой за одним столом, улыбаться и готовить тебе могилу.

«Рамси хотя бы сразу понятно – псих. Ты видишь его и бежишь. А Гус тебе кофе предложит, поинтересуется семьей, а через неделю твой труп найдут в пустыне с половиной лица. Я выбираю бояться второго».

«Вы все упускаете главное. Гус убивает быстро и чисто. Даже когда пытает – это функционально, ради информации. Рамси пытает, потому что ему скучно и он хочет посмотреть, как человек кричит. Фринг – это убийство как бизнес. Болтон – как хобби».

Правда в том, что война эта бессмысленна ровно настолько, насколько и прекрасна. Она держит оба сериала на повестке дня, подогревает интерес и заставляет пересматривать лучшие серии раз за разом.

Если выбирать, кого бояться сильнее, – ответа нет. Потому что хаос и порядок убивают с одинаковой эффективностью.

Параметр Гус Фринг («Во все тяжкие») Рамси Болтон («Игра престолов»)
Философия зла Порядок. Холодный расчёт, терпение, контроль Хаос. Импульсивность, жажда крови ради процесса
Методы Многоходовки, устранение через доверие, чистота исполнения Пытки, охота на людей, голодные собаки
Отношение к врагам Уничтожает изнутри, не оставляя следов Издевается открыто, наслаждается страхом
Эмоциональность Полное отсутствие эмоций (каменное лицо) Вспышки ярости, садистская радость
Что пугает сильнее Нечеловеческое спокойствие Полная непредсказуемость
Главная слабость Гордыня (недооценил Уолта) Отсутствие самоконтроля

(Но лично мы – за Рамси. Фух. Признались. Выдыхаем)

Ранее мы писали: Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов)

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Во все тяжкие»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
