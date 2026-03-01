Гус Фринг vs Рамси Болтон: в Сети разгорелась война из-за злодеев «Во все тяжкие» и «Игры престолов – угадаете победителя?

Война этих двух фандомов будет бесконечной. Все началось с того, что 5 серия «Рыцаря Семи Королевств» внезапно догнала по рейтингу на IMDb легендарную «Озимандию» из «Во все тяжкие». И понеслось.
Фанаты «Тяжких» устроили ревью-бомбинг конкурента, закидав его единицами. Фанаты «Престолов» ответили симметрично, накидав «Озимандии» низких оценок. Интернет заполыхал, и в эпицентре оказались двое – Гус Фринг и Рамси Болтон.
Кто из них страшнее, хитрее и вообще главный злодей телеэкранов?
На первый взгляд, их вообще нельзя ставить рядом. Чистый, педантичный бизнесмен в очочках, который носит галстук бабочкой и готовит «запрещенку» под прикрытием сети ресторанов быстрого питания.
И садист-бастард из Вестероса, для которого содрать с человека кожу – примерно, как почистить утром зубы. Но споры в Сети касаются не количества трупов, а философии зла.
Рамси Болтон – это чистый хаос. Он непредсказуем, он получает удовольствие от процесса, а не от результата. Его злодейство иррационально, и именно это пугает: никогда не знаешь, когда этот псих с улыбкой начнет травить тебя собаками.
Гус Фринг – полная противоположность. Он – порядок, возведенный в абсолют. Никаких эмоций, никаких спонтанных решений. Только холодный расчет, терпение и умение ждать годами, чтобы однажды уничтожить врага так, что никто даже не поймет, что случилось.
В соцсетях разгорелся пожар, пишет FandomWire. Одни кричат, что Рамси мерзок настолько, что его сравнивать нельзя – он просто за гранью. Другие парируют: Гус страшнее, ведь не кажется монстром, а может сидеть с тобой за одним столом, улыбаться и готовить тебе могилу.
«Рамси хотя бы сразу понятно – псих. Ты видишь его и бежишь. А Гус тебе кофе предложит, поинтересуется семьей, а через неделю твой труп найдут в пустыне с половиной лица. Я выбираю бояться второго».
«Вы все упускаете главное. Гус убивает быстро и чисто. Даже когда пытает – это функционально, ради информации. Рамси пытает, потому что ему скучно и он хочет посмотреть, как человек кричит. Фринг – это убийство как бизнес. Болтон – как хобби».
Правда в том, что война эта бессмысленна ровно настолько, насколько и прекрасна. Она держит оба сериала на повестке дня, подогревает интерес и заставляет пересматривать лучшие серии раз за разом.
Если выбирать, кого бояться сильнее, – ответа нет. Потому что хаос и порядок убивают с одинаковой эффективностью.
|Параметр
|Гус Фринг («Во все тяжкие»)
|Рамси Болтон («Игра престолов»)
|Философия зла
|Порядок. Холодный расчёт, терпение, контроль
|Хаос. Импульсивность, жажда крови ради процесса
|Методы
|Многоходовки, устранение через доверие, чистота исполнения
|Пытки, охота на людей, голодные собаки
|Отношение к врагам
|Уничтожает изнутри, не оставляя следов
|Издевается открыто, наслаждается страхом
|Эмоциональность
|Полное отсутствие эмоций (каменное лицо)
|Вспышки ярости, садистская радость
|Что пугает сильнее
|Нечеловеческое спокойствие
|Полная непредсказуемость
|Главная слабость
|Гордыня (недооценил Уолта)
|Отсутствие самоконтроля
(Но лично мы – за Рамси. Фух. Признались. Выдыхаем)
