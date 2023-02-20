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Киноафиша Новости Звезда «Ты» Пенн Бэджли едва не получил роль Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие»

Звезда «Ты» Пенн Бэджли едва не получил роль Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие»

20 февраля 2023 16:01
Звезда «Ты» Пенн Бэджли едва не получил роль Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие»

Актер дошел до финального этапа кастинга, но в итоге все же проиграл конкуренцию Аарону Полу.

Актер Пенн Бэджли, наиболее известный по психологическому триллеру «Ты» от Netflix, признался, что некогда был очень близок к тому, чтобы получить роль Джесси Пинкмана в культовом шоу «Во все тяжкие». В интервью Buzzfeed исполнитель сказал, что дошел до последнего этапа прослушивания вместе с Аароном Полом, который в итоге и сыграл Джесси в шоу:

«Одним из проектов, в которые я почти смог попасть, был «Во все тяжкие». Создатели сериала выбирали между мной и Аароном Полом. Мы делали тестовые прогоны. Признаюсь, это был лучший сценарий к сериалу, который я только читал в своей жизни. Но в итоге меня не взяли».

Сам Пол в интервью изданию Entertainment Weekly также рассказал о том, что конкурировал с Бэджли за роль в «Во все тяжкие». Это противостояние давалось ему нелегко:

«Когда я увидел его на прослушивании, он выглядел точно так же, как должны выглядеть торговцы метамфетамином. В хорошем смысле. Он был полностью погружен в роль. Я сразу забеспокоился о том, что сейчас этот парень уведет у меня роль».

Премьера «Во все тяжкие» состоялась в 2008 году, всего через несколько месяцев после выхода первого сезона шоу «Сплетница», ставшего первым крупным проектом в карьере Бэджли. Актер проходил кастинг в оба сериала одновременно, но получить роль смог лишь в «Сплетнице», которая также получила широкую популярность среди зрителей и позже была продлена еще на пять сезонов.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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