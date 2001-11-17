Российский телевизионный реалити-проект основан на международном формате Survivor («Выживший»). Первым ведущим на отечественном телевидении был Сергей Бодров – младший. Ведущей 6-го сезона стала Ксения Собчак. Суть проекта состоит в том, что две команды людей отправляются на необитаемый остров. На протяжении всего процесса съемок они не имеют связи с большой землей и соревнуются друг с другом, пока их не объединят в одно племя. Но в финал попадет лишь один. Именно он и станет обладателем главного приза.