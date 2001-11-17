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Постер телешоу Последний герой
Постер телешоу Последний герой
Постер телешоу Последний герой
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Киноафиша Сериалы Последний герой

Последний герой (2001 - …)

Последний герой 16+
Год выпуска 2001
Страна Россия
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 55 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность телешоу 107 часов 15 минут
О чем телешоу

Российский телевизионный реалити-проект основан на международном формате Survivor («Выживший»). Первым ведущим на отечественном телевидении был Сергей Бодров – младший. Ведущей 6-го сезона стала Ксения Собчак. Суть проекта состоит в том, что две команды людей отправляются на необитаемый остров. На протяжении всего процесса съемок они не имеют связи с большой землей и соревнуются друг с другом, пока их не объединят в одно племя. Но в финал попадет лишь один. Именно он и станет обладателем главного приза.

В ролях
В ролях
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Сергей Бодров мл.
Сергей Бодров мл.
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Последний герой - Остаться в живых Остаться в живых
2001, 13 эпизодов
 
Последний герой - Последний герой 2. Остаться в живых Последний герой 2. Остаться в живых
2002, 13 эпизодов
 
Последний герой - Последний герой 3. Остаться в живых Последний герой 3. Остаться в живых
2003, 13 эпизодов
 
Последний герой - Конец игры Конец игры
2003, 12 эпизодов
 
Последний герой - Супер игра Супер игра
2004, 13 эпизодов
 
Последний герой - Забытые в раю Забытые в раю
2008, 14 эпизодов
 
Последний герой - Остаться людьми (Актеры против Экстрасенсов) Остаться людьми (Актеры против Экстрасенсов)
2019, 13 эпизодов
 
Последний герой - Зрители против звезд Зрители против звезд
2020, 13 эпизодов
 
Последний герой - Чемпионы против новичков Чемпионы против новичков
2021, 13 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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