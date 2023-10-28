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Последний герой (2001), 10 сезон

Постер к 10-му сезону телешоу Последний герой
Киноафиша Сериалы Последний герой Сезоны Сезон 10

Последний герой 16+
Название Сезон 10. Остаться семьей
Премьера сезона 28 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 10-й сезон телешоу «Последний герой»

В 10-м сезоне шоу «Последний герой» любимый проект возвращается. Две команды, в состав которых входит по восемь человек, должны провести до 39 дней на острове. Они будут находиться в первозданных джунглях, вступая в схватку со стихией, голодом, опасными животными, насекомыми, а также друг с другом – и со своим «внутренним дикарем». В начале двухтысячных «Последний герой» собирал у экранов всю страну. В марте 2019-го ТВ-3 перезапустил популярный формат и установил с ним новые рекорды популярности. Шоу «Последний герой» получило премию ТЭФИ в номинации «Реалити-шоу» и стало самым успешным в истории телеканала ТВ-3.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Последний герой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Выпуск 1
Сезон 10 Серия 1
28 октября 2023
Выпуск 2
Сезон 10 Серия 2
4 ноября 2023
Выпуск 3
Сезон 10 Серия 3
11 ноября 2023
Выпуск 4
Сезон 10 Серия 4
18 ноября 2023
Выпуск 5
Сезон 10 Серия 5
25 ноября 2023
Выпуск 6
Сезон 10 Серия 6
2 декабря 2023
Выпуск 7
Сезон 10 Серия 7
9 декабря 2023
Выпуск 8
Сезон 10 Серия 8
16 декабря 2023
Выпуск 9
Сезон 10 Серия 9
23 декабря 2023
Выпуск 10
Сезон 10 Серия 10
30 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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