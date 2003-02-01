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Последний герой (2001), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Последний герой
Киноафиша Сериалы Последний герой Сезоны Сезон 3

Последний герой 16+
Название Последний герой 3. Остаться в живых
Премьера сезона 1 февраля 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 13
Продолжительность сезона 11 часов 55 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Последний герой»

В 3 сезоне шоу «Последний герой» состав участников вновь представлен знаменитостями, политиками и простыми людьми. Одной из участниц оказалась исполнительница Елена Перова. Участникам предстояло продержаться 41 день на островке суши вблизи Гаити. Героев поделили на 2 племени: «Барракуды» и «Пеликаны». Они столкнулись с еще более экстремальными условиями, чем участники предыдущих сезонов. Стоит отметить, что даже физик, участник программы «Что? Где? Когда?» Александр Бялко, которому известно немало способов развести огонь, не сразу справился с этим испытанием из-за чрезмерной влажности.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Последний герой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Выпуск 27 (Крокодилы, Барракуды и Пеликаны)
Сезон 3 Серия 1
1 февраля 2003
Выпуск 28
Сезон 3 Серия 2
8 февраля 2003
Выпуск 29
Сезон 3 Серия 3
15 февраля 2003
Выпуск 30
Сезон 3 Серия 4
22 февраля 2003
Выпуск 31
Сезон 3 Серия 5
1 марта 2003
Выпуск 32
Сезон 3 Серия 6
8 марта 2003
Выпуск 33
Сезон 3 Серия 7
15 марта 2003
Выпуск 34
Сезон 3 Серия 8
22 марта 2003
Выпуск 35
Сезон 3 Серия 9
29 марта 2003
Выпуск 36
Сезон 3 Серия 10
5 апреля 2003
Выпуск 37
Сезон 3 Серия 11
12 апреля 2003
Выпуск 38
Сезон 3 Серия 12
19 апреля 2003
Выпуск 39
Сезон 3 Серия 13
26 апреля 2003
График выхода всех сериалов
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