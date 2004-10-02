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Последний герой (2001), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Последний герой
Киноафиша Сериалы Последний герой Сезоны Сезон 5

Последний герой 16+
Название Супер игра
Премьера сезона 2 октября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 13
Продолжительность сезона 11 часов 55 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Последний герой»

В 5 сезоне шоу «Последний герой» большинство героев уже принимали участие в предыдущих сезонах. Также в проекте появились выпускники музыкального телепроекта «Фабрики звезд». На острове их ожидает немало испытаний. Участники делятся на племена «Звезды» и «Герои». Среди звезд – Ираклий Пирцхалава, Елена Темникова, Михаил Гребенщиков, а среди героев – Сергей Одинцов, Дана Борисова, Максим Покровский, Жанна Фриске и другие. Участники отправляются в Панама-сити, а ведущим проекта является актер Владимир Меньшов. Также в этом сезоне появляется «Остров выбывших», куда отправляются выбывшие. У них будет шанс вернуться в игру.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Последний герой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Выпуск 52 (Звёзды и Герои)
Сезон 5 Серия 1
2 октября 2004
Выпуск 53
Сезон 5 Серия 2
9 октября 2004
Выпуск 54
Сезон 5 Серия 3
16 октября 2004
Выпуск 55
Сезон 5 Серия 4
23 октября 2004
Выпуск 56
Сезон 5 Серия 5
30 октября 2004
Выпуск 57
Сезон 5 Серия 6
6 ноября 2004
Выпуск 58
Сезон 5 Серия 7
13 ноября 2004
Выпуск 59
Сезон 5 Серия 8
20 ноября 2004
Выпуск 60
Сезон 5 Серия 9
27 ноября 2004
Выпуск 61
Сезон 5 Серия 10
4 декабря 2004
Выпуск 62
Сезон 5 Серия 11
11 декабря 2004
Выпуск 63
Сезон 5 Серия 12
18 декабря 2004
Выпуск 64
Сезон 5 Серия 13
27 декабря 2004
График выхода всех сериалов
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