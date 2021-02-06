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Последний герой (2001), 9 сезон

Постер к 9-му сезону телешоу Последний герой
Киноафиша Сериалы Последний герой Сезоны Сезон 9

Последний герой 16+
Название Чемпионы против новичков
Премьера сезона 6 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 11 часов 55 минут
О чем 9-й сезон телешоу «Последний герой»

В 9 сезоне шоу «Последний герой» 16 человек стали участниками проекта и были поделены на два племени: «Чемпионы» и «Новички». В первую команду попали участники прошлых сезонов, за которых отдали свой голос зрители, а вторую команду сформировали по результатам всероссийского кастинга, который состоялся в соцсети «ВКонтакте». Съемки проходили на архипелаге Занзибар в Танзании. Роль ведущей осталась за актрисой Яной Трояновой. В числе участников проекта Надежда Ангарская, Аида Мартиросян, Елена Перова, Дарья Колпакова, Иван Кузнецов и другие. Впервые за все сезоны основной приз составил 5 миллионов рублей.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Последний герой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Выпуск 105
Сезон 9 Серия 1
6 февраля 2021
Выпуск 106
Сезон 9 Серия 2
13 февраля 2021
Выпуск 107
Сезон 9 Серия 3
20 февраля 2021
Выпуск 108
Сезон 9 Серия 4
27 февраля 2021
Выпуск 109
Сезон 9 Серия 5
6 марта 2021
Выпуск 110
Сезон 9 Серия 6
13 марта 2021
Выпуск 111
Сезон 9 Серия 7
20 марта 2021
Выпуск 112
Сезон 9 Серия 8
27 марта 2021
Выпуск 113
Сезон 9 Серия 9
3 апреля 2021
Выпуск 114
Сезон 9 Серия 10
10 апреля 2021
Выпуск 115
Сезон 9 Серия 11
17 апреля 2021
Выпуск 116
Сезон 9 Серия 12
24 апреля 2021
Выпуск 117
Сезон 9 Серия 13
1 мая 2021
График выхода всех сериалов
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