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Последний герой (2001), 8 сезон

Постер к 8-му сезону телешоу Последний герой
Киноафиша Сериалы Последний герой Сезоны Сезон 8

Последний герой 16+
Название Зрители против звезд
Премьера сезона 8 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 11 часов 55 минут
О чем 8-й сезон телешоу «Последний герой»

В 8 сезоне шоу «Последний герой» проект продолжила актриса Яна Троянова. Местом проведения снова стал филиппинский остров Палаван. 17 человек разделились на два племени: «Зрители» и «Звезды». Команду поклонников сформировали по результатам кастинга из более чем 4 тысяч претендентов, которые были собраны со всей страны. В числе участников – Игорь Жук, Элина Пашковская, Птаха (Давид Нуриев), Надежда Ангарская, Елена Проклова и другие. Основной приз, в первый раз за все сезоны, являлся не денежной суммой. Победителю досталась квартира в столице. В финал вышли Димитрий Павлюк, Птаха, Игорь Жук и Надежда Ангарская. 

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Последний герой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Выпуск 92
Сезон 8 Серия 1
8 февраля 2020
Выпуск 93
Сезон 8 Серия 2
15 февраля 2020
Выпуск 94
Сезон 8 Серия 3
22 февраля 2020
Выпуск 95
Сезон 8 Серия 4
29 февраля 2020
Выпуск 96
Сезон 8 Серия 5
7 марта 2020
Выпуск 97
Сезон 8 Серия 6
14 марта 2020
Выпуск 98
Сезон 8 Серия 7
21 марта 2020
Выпуск 99
Сезон 8 Серия 8
28 марта 2020
Выпуск 100
Сезон 8 Серия 9
4 апреля 2020
Выпуск 101
Сезон 8 Серия 10
11 апреля 2020
Выпуск 102
Сезон 8 Серия 11
18 апреля 2020
Выпуск 103
Сезон 8 Серия 12
25 апреля 2020
Выпуск 104
Сезон 8 Серия 13
2 мая 2020
График выхода всех сериалов
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