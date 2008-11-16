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Последний герой (2001), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Последний герой
Киноафиша Сериалы Последний герой Сезоны Сезон 6

Последний герой 16+
Название Забытые в раю
Премьера сезона 16 ноября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 14
Продолжительность сезона 12 часов 50 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Последний герой»

В 6 сезоне шоу «Последний герой» принимают участие знаменитости и простые люди. Условия игры стали более суровыми. Съемки проходят в Панаме. Ведущей проекта стала теледива Ксения Собчак. Участники разделились на 2 племени — «Племя огня» и «Племя воды». К середине проекта появилось единое племя — «Терра инкогнита». За каждым участником закрепили ту или иную роль— один стал кулинаром, а другой — рыболовом. В числе участников Эвелина Бледанс, Виктория Лопырева, Никита Джигурда и другие. В 1-м выпуске был показан эпизод, где Никита Джигурда и Виктор Ерофеев выразили возмущение суровыми порядками на острове и ушли из шоу.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Последний герой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Выпуск 65 (Племя Огня и Племя Воды, Терра Инкогнито)
Сезон 6 Серия 1
16 ноября 2008
Выпуск 66
Сезон 6 Серия 2
23 ноября 2008
Выпуск 67
Сезон 6 Серия 3
30 ноября 2008
Выпуск 68
Сезон 6 Серия 4
7 декабря 2008
Выпуск 69
Сезон 6 Серия 5
14 декабря 2008
Выпуск 70
Сезон 6 Серия 6
21 декабря 2008
Выпуск 71
Сезон 6 Серия 7
28 декабря 2008
Выпуск 72
Сезон 6 Серия 8
18 января 2009
Выпуск 73
Сезон 6 Серия 9
25 января 2009
Выпуск 74
Сезон 6 Серия 10
1 февраля 2009
Выпуск 75
Сезон 6 Серия 11
8 февраля 2009
Выпуск 76
Сезон 6 Серия 12
15 февраля 2009
Выпуск 77
Сезон 6 Серия 13
23 февраля 2009
Выпуск 78
Сезон 6 Серия 14
1 марта 2009
График выхода всех сериалов
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