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Последний герой (2001), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Последний герой
Киноафиша Сериалы Последний герой Сезоны Сезон 1

Последний герой 16+
Название Остаться в живых
Премьера сезона 17 ноября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 13
Продолжительность сезона 11 часов 55 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Последний герой»

В 1 сезоне шоу «Последний герой» 16 человек высадили на необитаемый остров в архипелаге Бокас-дель-Торо на границе Панамы и Коста-Рики. Участников разделили на два противоборствующих лагеря. Команды назвали «Тортугас» («Черепахи») и «Лагартос» («Ящерицы»). В числе участников были Сергей Терещенко, Борис Иванов, Иван Любименко, Сергей Сакин, Сергей Одинцов, Инна Гомес и другие. Ведущим стал ныне покойный Сергей Бодров – младший. В рамках проекта участники постоянно спорили друг с другом, интриговали и сражались за лидерство в племени. Драматичности проекту придавали и романтические истории, которые разыгрались в обоих племенах.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Последний герой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Выпуск 01. Черепахи и ящерицы
Сезон 1 Серия 1
17 ноября 2001
Выпуск 02. Вожди и изгои
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2001
Выпуск 03. Любовь в тропиках
Сезон 1 Серия 3
1 декабря 2001
Выпуск 04. Заговор
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2001
Выпуск 05. Анархия и диктатура
Сезон 1 Серия 5
15 декабря 2001
Выпуск 06. Новые вожди
Сезон 1 Серия 6
22 декабря 2001
Выпуск 07. Акулы
Сезон 1 Серия 7
29 декабря 2001
Выпуск 08. Аукцион
Сезон 1 Серия 8
12 января 2002
Выпуск 09. Романтики и прагматики
Сезон 1 Серия 9
19 января 2002
Выпуск 10. Жертвоприношение
Сезон 1 Серия 10
26 января 2002
Выпуск 11. Штормовое предупреждение
Сезон 1 Серия 11
2 февраля 2002
Выпуск 12. Ураган
Сезон 1 Серия 12
9 февраля 2002
Выпуск 13. Остаться в живых
Сезон 1 Серия 13
16 февраля 2002
График выхода всех сериалов
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