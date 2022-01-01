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Телеканал ТВ-3

О телеканале

ТВ-3 — российский федеральный развлекательный канал, который входит в структуру «Газпром-медиа». Основной контент — кино и фильмы мистической направленности. В эфир вышел в 1994 году в Санкт-Петербурге. Главной деятельностью в тот момент были съемки и трансляция документальных передач. Спустя четыре года концепцию пересмотрели в пользу кино: в эфирной сетке появились советские, российские и зарубежные фильмы для семейного просмотра.

С 2008 года продюсеры делают ставку на мистику и фантастику, тогда же появляется слоган «Первый мистический». В 2014 году канал становится частью холдинга «Газпром-медиа».

Он занимается производством собственных сериалов: «Чернобыль. Зона отчуждения», «Аванпост». Оригинальная идея шоу «Удиви меня», придуманная продюсерами, была продана в США.

ТВ-3 является одним из ведущих дистрибьюторов зарубежных сериалов в России. На ТВ-3 состоялась премьера десятого и одиннадцатого сезонов культовых «Секретных материалов». Также в списке трансляций были «Твин Пикс», «Звездные врата» и «Клан Сопрано».

Сериалы
Нереалити
Нереалити
комедия 2022, Россия
0.0
Предпоследняя инстанция
Предпоследняя инстанция
комедия, фэнтези 2022, Россия
0.0
Смотреть за 1 рубль
Любовная магия
Любовная магия
драма, мелодрама, мистика 2021, Россия
0.0
Историк
Историк
триллер, мистика 2021, Россия
0.0
Документалист. Охотник за призраками
Документалист. Охотник за призраками
драма, триллер, мистика 2021, Россия
0.0
Фантом
Фантом
драма, мистика 2020, Россия
0.0
Аванпост
Аванпост
боевик, фантастика, триллер 2020, Россия
0.0
Агентство О.К.О.
Агентство О.К.О.
мистика, детектив 2020, Россия
0.0
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