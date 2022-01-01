Телеканал ТВ-3

ТВ-3 — российский федеральный развлекательный канал, который входит в структуру «Газпром-медиа». Основной контент — кино и фильмы мистической направленности. В эфир вышел в 1994 году в Санкт-Петербурге. Главной деятельностью в тот момент были съемки и трансляция документальных передач. Спустя четыре года концепцию пересмотрели в пользу кино: в эфирной сетке появились советские, российские и зарубежные фильмы для семейного просмотра.

С 2008 года продюсеры делают ставку на мистику и фантастику, тогда же появляется слоган «Первый мистический». В 2014 году канал становится частью холдинга «Газпром-медиа».

Он занимается производством собственных сериалов: «Чернобыль. Зона отчуждения», «Аванпост». Оригинальная идея шоу «Удиви меня», придуманная продюсерами, была продана в США.

ТВ-3 является одним из ведущих дистрибьюторов зарубежных сериалов в России. На ТВ-3 состоялась премьера десятого и одиннадцатого сезонов культовых «Секретных материалов». Также в списке трансляций были «Твин Пикс», «Звездные врата» и «Клан Сопрано».