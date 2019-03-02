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Последний герой (2001), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Последний герой
Киноафиша Сериалы Последний герой Сезоны Сезон 7

Последний герой 16+
Название Остаться людьми (Актеры против Экстрасенсов)
Премьера сезона 2 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 13
Продолжительность сезона 11 часов 55 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Последний герой»

В 7 сезоне шоу «Последний герой» через десять лет после завершения предыдущего сезона на канале «ТВ-3» прошла премьера нового шоу, который вышел под слоганом «Остаться людьми». Местом проведения стал филиппинский остров Палаван. На посту ведущей Ксению Собчак сменила актриса Яна Троянова, которая много лет была поклонницей проекта. 16 участников, состоящие наполовину из мужчин и женщин, разделились на два племени: «Актеров» и «Экстрасенсов». В шоу приняли участие Ирина Безрукова, Анфиса Черных, Пахом, Татьяна Ларина и другие. Главный приз, в отличие от других сезонов, составил 2 миллиона рублей. 

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Последний герой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Выпуск 79 (Актёры и Экстрасенсы)
Сезон 7 Серия 1
2 марта 2019
Выпуск 80
Сезон 7 Серия 2
9 марта 2019
Выпуск 81
Сезон 7 Серия 3
16 марта 2019
Выпуск 82
Сезон 7 Серия 4
23 марта 2019
Выпуск 83
Сезон 7 Серия 5
30 марта 2019
Выпуск 84
Сезон 7 Серия 6
6 апреля 2019
Выпуск 85
Сезон 7 Серия 7
13 апреля 2019
Выпуск 86
Сезон 7 Серия 8
20 апреля 2019
Выпуск 87
Сезон 7 Серия 9
27 апреля 2019
Выпуск 88
Сезон 7 Серия 10
4 мая 2019
Выпуск 89
Сезон 7 Серия 11
11 мая 2019
Выпуск 90
Сезон 7 Серия 12
18 мая 2019
Выпуск 91
Сезон 7 Серия 13
25 мая 2019
График выхода всех сериалов
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