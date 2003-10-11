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Последний герой (2001), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Последний герой
Киноафиша Сериалы Последний герой Сезоны Сезон 4

Последний герой 16+
Название Конец игры
Премьера сезона 11 октября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 12
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Последний герой»

В 4 сезоне шоу «Последний герой» десять женщин и десять мужчин оказываются на необитаемом тропическом острове где-то между Панамой и Коста-Рикой. Женское племя называется «Игуаны», а мужское — «Скорпионы». Как всегда, среди участников как звезды, так и представители народа. Среди известных героев – Лика Star, Юлия Началова, Жанна Фриске, Влад Сташевский, Децл и Николай Дроздов. В одном из выпусков рэпер Децл поймал лягушек. Николай Дроздов, решив продемонстрировать знание местной фауны, сообщил, что использовать земноводных в пищу небезопасно. Но из лягушек все-таки приготовили суп, после чего участники получили отравление.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Последний герой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Выпуск 40 (Игуаны и Скорпионы)
Сезон 4 Серия 1
11 октября 2003
Выпуск 41
Сезон 4 Серия 2
18 октября 2003
Выпуск 42
Сезон 4 Серия 3
25 октября 2003
Выпуск 43
Сезон 4 Серия 4
1 ноября 2003
Выпуск 44
Сезон 4 Серия 5
8 ноября 2003
Выпуск 45
Сезон 4 Серия 6
15 ноября 2003
Выпуск 46
Сезон 4 Серия 7
22 ноября 2003
Выпуск 47
Сезон 4 Серия 8
29 ноября 2003
Выпуск 48
Сезон 4 Серия 9
6 декабря 2003
Выпуск 49
Сезон 4 Серия 10
13 декабря 2003
Выпуск 50
Сезон 4 Серия 11
20 декабря 2003
Выпуск 51
Сезон 4 Серия 12
28 декабря 2003
График выхода всех сериалов
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